أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدانتها للغارة الجوية على مخيم للمهاجرين في تاجوراء بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن “الولايات المتحدة تدين بحزم هذه الضربة المروعة على مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء بليبيا”.

