الأردن يناشد الوفاق السعي لإطلاق سراح 3 أردنيين مختطفين

ناشد الأردن، اليوم الثلاثاء، حكومة الوفاق العمل على إطلاق سراح 3 مواطنين أردنيين مختطفين على يد جماعة مسلحة في ليبيا منذ نحو سنة. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن “الوزير أيمن الصفدي أجرى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره محمد الطاهر سيالة، وبحث معه، قضية المواطنين الأردنيين الثلاثة المختطفين في ليبيا منذ شهر أغسطس من العام الماضي”.

وأكد الصفدي خلال الاتصال على “ضرورة قيام السلطات الليبية بالعمل فورًا على الإفراج عن المواطنين الأردنيين الثلاثة، وإعادتهم إلى المملكة… وبالإسراع بهذه الإجراءات، وإنهاء هذه المأساة، وتمكين المختطفين من العودة إلى ذويهم سالمين”. وبحسب البيان، فإن الوزير الليبي أكد “اهتمام الحكومة الليبية بهذا الموضوع… وإنه يتابع الموضوع شخصيًا بتوصية من رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج”.

وأوضح أن “سبب التأخر بالإفراج عنهم أنهم كانوا محتجزين لدى إحدى الميليشيات الليبية التي سلمتهم لميليشيا أخرى، وأن السلطات نجحت مؤخرًا بتحديد مكانهم وتحويل قضيتهم للنائب العام لإنهاء التحقيق والإفراج عنهم”. وقالت الوزارة إنها “أجرت العديد من الاتصالات مع الجانب الرسمي الليبي، وأرسلت أكثر من مذكرة رسمية للسفارة الليبية في عمّان بهذا الخصوص، وكذلك تم طرح القضية أثناء زيارة رئيس المجلس الرئاسي الوطني الليبي فايز السراج للمملكة في شهر ديسمبر الماضي”.

ولم يوضح البيان سبب وجود هؤلاء في ليبيا، ولكن مصدرًا في وزارة الخارجية فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد لوكالة فرانس برس، أن هؤلاء الأردنيين كانوا موجودين في ليبيا “لأعمالهم الخاصة”، دون مزيد من التفاصيل.

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