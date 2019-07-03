الوفاق: واشنطن طالبت بمعلومات إضافية حول أسلحة أميركية ضبطت في ليبيا

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمد القبلاوي، أن واشنطن طلبت منها معلومات إضافية حول الأسلحة الأميركية التي ضبطت في مدينة غريان. وقال القبلاوي، في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس “أبلغتنا واشنطن أنها تأخذ ملف ضبط أسلحة أميركية في غريان على محمل الجد، وقد طلبت عبر سفارتنا في الولايات المتحدة تزويدها بمعلومات إضافية لمعرفة طريقة وصولها إلى ليبيا”، وأضاف “نرحب بقرار أميركي بفتح تحقيق عاجل حول طريقة وصول مثل هذه الأسلحة “.
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