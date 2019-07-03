منظمة حقوقية تطالب بفتح تحقيق بشأن استهداف مهاجرين مركز تاجوراء

استنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، واقعة استهداف مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بتاجوراء ليلة امس الثلاثاء 2 / يوليو 2019 م، والذي خلف حسب مصادر المنظمة عدد ( 44 ) قتيل من جنسيات افريقية مختلفة، وأكثر من ( 80 ) جريح ، كلهم كانوا نزلاء بمركز الإيواء الذي بها قرابة 600 محتجز من المهاجرين غير النظامين لغرض العودة الطوعية لبلدانهم.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته، إن المواقع المدنية والمنشاءات العامة بما فيها مراكز الاحتجاز والايواء والسجوان، يجب أن تكون خارج نطاق النزاع المسلح، وفق قواعد الاشتباك لدي طرفي النزاع ولايجوز استهدافها، ولا اتخاذها دروع بشرية، أو إمكان لادارة العمليات العسكرية أو تخزين الأسلحة والذخائر، عملا بأحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 م والبروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقيات للعام 1977 م، لافتة إلى أن استهدف مراكز الاحتجاز واستخدامها الغير مشروع يعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وحملت المنظمة، المسؤولية للمنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والجهات الرسمية لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المحتجزين في ظرف أمنية غير مستقرة تشهدها البلاد وخاصة طرابلس من مطلع أبريل الماضي، وكذلك لأطراف النزاع لعدم تجنيب المدنيين ويلات الحرب، مطالبة بفتح تحقيق مستقل يثبت حقيقة ما وقع بمركز احتجاز تاجوراء.

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