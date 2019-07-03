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غوتيريش يدعو إلى تحقيق مستقل بشأن قصف مركز للمهاجرين في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن غضبه من الضربة الجوية التي أصابت مركزا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأدت إلى مقتل عشرات المهاجرين واللاجئين، داعيا إلى تحقيق مستقل في الضربة. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن جوتيريش أشار أيضا إلى أن الإحداثيات الدقيقة لمركز المهاجرين قدمت للأطراف المتحاربة. وقال دبلوماسيون إن من المقرر أيضا أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة بشأن ليبيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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