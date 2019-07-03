إختتام فعاليات مؤتمر إبن جني الأول لقسم اللغة العربية بطبرق

اختتم بمدينة طبرق فعاليات مؤتمر ابن جني الأول لقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طبرق تحت عنوان تطوّر علوم العربية بين الأصالة والحداثة، وذلك بفندق دار السلام. وتأتي فعاليات المؤتمر بمشاركة عدد كبير من أساتذة اللغة العربية من مختلف مدن ليبيا وتضمن كذلك مشاركات دولية من خارج ليبيا، وأطلق عليه اسم مؤتمر ابن جني، تحت عنوان ” تطور علوم العربية بين الأصالة والحداثة “.

وكان من جملة أهداف المؤتمر ؛ إعادة قراءة لأصول العربية بين الأصالة والحداثة. ومحاولة تفسير كثير من الظواهر المحيطة باللغة وعلومها، والنظر في التمازج الحضاري وأثره في علوم اللغة العربية، ومحاولة النظر في الجانب الشمولي المعرفي للغة العربية، والكشف عن أثر التقدم التكنولوجي في العربية، وإعادة هيكلة بعض علوم العربية التي تمازجت مصطلحاتها ببعض.

وقد جاء المؤتمر بدعم كلا من شركة الخليج وشركة البريقة ومجلس النواب و شركة القارب والمجلس المحلي ووزارة الصحة ومركز طبرق الطبي ، متضمناً أربع محاور رئيسية ، وهي تطور علوم العربية في العصور الأولى ، وفي العصر الحديث، وتأثر اللغة العربية بالعلوم والثقافة، وسوق العمل وأثره في مدى تعلم العربية. وكان عدد المشاركين بأوراق بحثية حوالي 64 مشارك من داخل وخارج ليبيا حيث يستمر المؤتمر لمدة ثلاث أيام خلال فترتين صباحية ومسائية.