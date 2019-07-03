دورة تدريبية لتعليم مهارات السباحة بطبرق

نظمت بنادي الغوص دورة لتعليم مبادئ وأسس السباحة تحت إشراف نادي المنارة البحري، وبمشاركة عدد من الأطفال و طلبة النادي. وأوضح أحد المدربين ” أكرم الطليانى ” أن هذه الدورة جاءت لتدريب جيل جديد على السباحة والأعتماد على أنفسهم وضمان استمراريتها وكذلك ضم الطلبة المميزين للنادي ليدخلوا إلى مراحل تدريب وصقل متقدمة .

وأكد الطليانى أن الدورة تستهدف عدد 25 طالب من أعمار 6 سنوات إلى 12 سنة لتدريبهم حتى يصلوا لمراحل متقدمة فى السباحة ، موضحًا فى تصريح لمراسل بوابة إفريقيا الإخبارية بطبرق أن الدورة تخللت فقرات منها ” محاضرات نظرية وتطبيقات عمليه تبدءا بإزالة عامل الخوف ومصادقة الماء وتعليم الطفو بأنواعه، وبعد ذلك تدخل في مراحل تعليم حركة الرجلين وحركة اليدين ومن ثم حركة التنفس.

يشار بإن الدورة من إشراف و تدريب مجموعة من المدربين وهم أكرم اطلياني، وعلي صالح علي، بالإضافة إلى عبدالسلام بوجويلي مدرب نادي المنارة البحري ومنتخب طبرق للسباحة .