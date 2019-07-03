الثني يوجه بتنفيذ مشروع طريق “امساعد راس جدير”

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الأربعاء، تنفيذ مشروع الطريق البديل “امساعد – راس جدير” الاستراتيجي، خلال اجتماع عقده مع السادة أعضاء اللجنة الليبية الإيطالية، المهندس علي ميلاد، وادريس محمد.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان، إن أعضاء اللجنة من الجانب الليبي قدموا أمام الثني شرحا مفصلا حول المشروع، فيما أصدر الثني تعليماته بضرورة مواصلة المشروع المزمع البدء فيه من الجهة الشرقية (امساعد – المرج) كقاطع أول بطول 434 كيلومترا.

وأضافت “المؤقتة” أن الثني أبدى استعداده لتذليل كافة الصعاب، مرحبا في الوقت ذاته بالبدء في هذه المرحلة.

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