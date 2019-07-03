المسماري ينفي مسؤولية الجيش عن قصف مركز مهاجرين تاجوراء

نفى المتحدث باسم القيادة العامة للجيش أحمد المسماري، مسؤولية الجيش الليبي عن استهداف مركزا لإيواء المهاجرين في تاجوراء، كاشفا أن التفجير الذي استهدف مقر المركز وقع بعد 17 دقيقة من غارات دقيقة نفذها الجيش على مواقع للمجموعات المسلحة بجنوب طرابلس.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء من بنغازي “القوات المسلحة تنفي مسؤوليتها عن استهداف مركز المهاجرين بتاجوراء، والجيش الليبي يعتمد الحرفية والدقة منذ انطلاق عملية الكرامة، ولا يستهدف المدنين هناك مؤامر لتشويه صورة الجيش الليبي”، مطالبا بفتح تحقيق دولى ومستقل فى جرائم المجموعات المسلحة في ليبيا، ومن بينها قصف مدنيين بينهم أطفال بمنطقة سيدي السائح جنوب طرابلس.

وأوضح المسماري، أن هدف القوات المسلحة في ليبيا، هو “الضرب بيد من الحديد” على جماعة الإخوان المسلمين، والتنظيمات الإرهابية، والقاعدة وداعش، قائلًا: “بنادقنا موجهة نحو تلك التنظيمات”.

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