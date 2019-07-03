القائم بأعمال سفارة ليبيا في اوغند يرد على نعمان بن عثمان

رد القائم بأعمال سفارة ليبيا في اوغند مصطفي قدارة، على الاتهامات التي وجهها “نعمان بن عثمان” لسفارة ليبيا في اوغندا، متهمها بـ “الفساد المالي”.

وقال قدارة في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “انتهى عصر الغوغائية والتهديد والوعيد وما بيننا مبادي الدولة المدنية والقانون، في خضم ما يحدث في ليبيا وفي ظل الحرب الطاحنة التي يخوضها ابنائنا اليوم في العاصمة طرابلس وتخومها وأمام هول الكوراث الإنسانية التي حلت على سكان مدينة طرابلس التي تدك بالصواريخ والطيران المعادي وأمام مشهد قوافل الشهداء نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة وإن يتقبلهم الله من الشهداء من نزفت دمائهم مدافعين عن الدولة المدنية وحتى لا يتسحوذ على الوطن فرد واحد معززين بصمودهم. حقيقة إن هذا الوطن للجميع ويبنى بالجميع ولا لثقافة فرض الرآي أو السلطة بالقوة، وأمام هذه التضحيات نجد أنفسنا في وضع محرج ومخجل إن نحاول مجرد المحاولة فتح صراعات جانبية يريد البعض جرنا إليها في الوقت الذي يجب إن نكون نحن جنود معهم نقاتل معهم في محور آخر يعزز وجودهم على الأرض..ولسنا بحاجة لتذكر أصحاب الذاكرة الذبابية فكم من دولة سقطت وأخرى صمدت بسبب صمود الدبلوماسية أو تخاذلها الذي قد يصل أحيانا في مرتبة الخيانة. وفي الوقت الذي يجب إن نوفر فيه الجهد والوقت والعمل لصد إي تحاركات معادية داخل الساحة الأوغندية التي أخرها محاولتنا الناجحة في منع زيارة لما يعرف برئيس الحكومة المؤقتة بمحاولات دبلوماسية ناجعة منا حتى لا نترك للآخرين فرصة لتأليب الرآي العام الإقليمي والدولي علينا وكل ما ما تم ذكره هو واجب ومن صميم مهامنا وعملنا في هذه المرحلة موثق برسائل أبلغنا بها مسؤولين في الخارجية الليبية التابعة لحكومة الوفاق. فنتعجب في هذا التوقيت إن يتم الزج باسمي وباسم السفارة الليبية في أوغندا ومحاولة جعل الموضوع يأخذ جانب آخر ليصبح قضية رأي عام وفساد بل الرمي صراحة إننا نتعامل مع العدو وإننا وكر للمؤامرات ضد حكومتنا وخارجيتنا وابنائنا دون تقديم إي وثائق أو حجج رسمية للخارجية الليبية أو ذي الشأن والإختصاص”، بحسب تعبيره.

وتابع قدارة، “هنا يجب إن نذكر إن نذكر إن السفارة الليبية في أوغندا رغم أهمية دورها إلا إن هناك سفارات آخرى أكثر أهمية ومهام فنحن لسنا في دولة تستقطب جرحى أو بها طلبة أو بها مهجرين أو جالية ليبية تذكر كما إننا لسنا في دولة بها اسثتمارات مخفية أو غير معلومة أو أموال مجمدة بذاك الحجم الموجود في دول أخرى لا يتم ذكرها وفي طي الكتمان و النسيان عن عمد أو عن غير عمد. مما يجعلنا نشعر بالغرابة عندما يتم التهجم علينا من قبل “نعمان بن عثمان” مهدداً متوعداً ضاربا عبر قناة إعلامية وكإنه يرسخ ثقافة الدكتاورية والطغيان وضرب المخالف له حتى وإن كان السبب له دعوة بوشاية كيدية متناسياً إن الثوار ابنائنا الذي يدعي إنه يدافع عنهم بــ “طيب خاطر ” يقاتلون اليوم ويزفون دمائهم ضد هذه الثقافة وإنهم أصبحوا أكثر نضج من إن تنطوي عليهم هذه الحيل فالوقت والمواقف بينت من هو مع الوطن ومن هو في صف حساباته الشخصية أو مصالحه أو رصيده غير المعلن، ونحمد الله إننا كنا ولازلنا واضحين في مواقفنا الوطنية ولسنا من أصحاب الأرصدة البنكية غير معلنة محليا أو خارجياً ولم نلوث آيادينا بالمال العام عبر سنوات من عملنا في الدولة الليبية. ولكن ظاهرتي التشكيك والتخوين يبدوا إنها اصبحت تروق للبعض ممن يريدون تجنب ساعة الحساب والهروب من القانون بتحييدنا عن المواضيع التي يجب إن نخوض في الحديث فيها ونعطي لها أولية. مع هذا سنرد على الحديث بحديث وعلى المهاترات بمنطق إعلامي هاديء وعلى لغة التشكيك والتخوين بلغة العقل والحق وعلى خطاب الوعيد والتهديد بخطاب نحاجج فيه المدعي بمطالبته بالبينة والحجة والمنطق ووفق القانون. فنعمان بن عثمان أدعي ما أدعى والبينة على من أدعي إن هناك فساد مالي في السفارة الليبية في أوغندا وهنا نرد على هذه الجزئية إننا مستعدين للمحاسبة أمام إي لجنة قانونية أو رقابية ولو كنا كما يدعي لما لم نهرب بأموالنا أو أقلها أنضممنا صراحة للطرف المعادي أو مكناهم منها وهم لهم مساع منذ فترة لحصول ذلك”.

وأضاف، “تحدث نعمان بن عثمان عن زيارة الهادي الحويج خلال شهر فبراير لسنة 2019 مؤكدا علاقتنا بتنظيم هذه الزيارة رغم إن هذه الزيارة لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بالسفارة الليبية فالذي نظم لهذه الزيارة هو عضو البرلمان والمحامي عباس اقابا المسؤول عن فرع أوغندا لاتحاد الشباب العربي الافريقي وتم اللقاء مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفني من أجل التنسيق للمؤتمر الثاني لاتحاد الشباب العربي الإفريقي وتكون الدولة الأوغندية هي المستضيفة وهذه ليست الزيارة الأولى للحويج فقد سبق وزار أوغند باسم الاتحاد مع الوفد المرافق له سنة 2015 قبل إن نتواجد في السفارة وتم تغطية الزيارة الثانية من بعض الصحف الأوغندية وتم توثيق ذلك من قبل السفارة ومراسلة الخارجية وتبلغهم وإن كنا استقبلنا الحويج والأخوات المرافقات في السفارة أو خارج السفارة فما الذي يمنع من أستقبال مواطن ليبي ليس لديه إي صفة إعتبارية عدا انه رئيس حزب سياسي لم يكن ضد حكومة الوفاق،داخل السفارة أو خارجها علماً بإن زيارة الهادي الحويج كانت قبل تقلده لإي منصب في الحكومة المؤقتة وأما قصة إننا قمنا بتغطية تكاليف الرحلة فنحن هنا رداً لإعتبارنا أكثر حرصاً ممن يرمي التهم جزافاً على نقاء ذمتنا وبيننا وبينكم القانون والمحاسبة. أما فيما يتعلق بقصة الإيجارات والأزلام والمصروفات فأني والله أعلنها وأنا كلي آسف وخجل لأن ما سأكتبه هو أعتراف ضد نفسي وضد منصبي الذي هو تكليف وليس تشريف وربما هذا ما أستحق عليه الحساب أمام الله قبل الآخرين فالجالية الليبية في اوغندا لا تزيد عن عشرات وأما المهجرين من محسوبين على النظام السابق هم سيدة ليبية لا حاجة لذكر أسمها والتي غادرت أوغندا أمام تقاعسنا نحن كسفارة والسفير الليبي السابق الذي سأذكره لأن نعمان بن عثمان تطرق لها وهي والسيد يوسف مرغم ورغم معاناة الأثنين لم يكن لنا نحن السفارة إي موقف يذكر لا انسانياً ولا قانونيا فالسيد يوسف مرغم ظروفه الإنسانية صعبة جداً الأمر الذي جعله غير قادر على تدريس أطفاله أو التكفل بعلاجهم مما جعله يسفر عائلته لليبيا بسبب ذلك ولم تستطع السفارة الوقوف جانبه أو التكفل بأطفاله نظراً لكثرة التقارير والوشاية ومحاولة الزج باسم السفير السابق وعلاقته بالسفارة رغم إننا نؤكد على من لديه شيء ضده فعليه بالقانون ولا حاجة للتشهير به هو أو غيره لمجرد إن أوغندا كانت لهم ملاذ لجوء وإقامة ورغم التوصيات التي تأتي من وزراة الخارجية ومن غيرها من الجهات المعنية بضرورة تفعيل المصالحة الوطنية والتعامل مع المهجرين وفق إطار انساني وعدم غلق أبواب السفارات أمام إي ليبي مهجر مع هذا تعاملنا بمنتهي الحذر مع هذا الملف لكثرة “السوس” الذي يصطاد في الماء العكر مع العلم إن ساحات أخرى لديهم ملاحق إجتماعية خاصة للتعامل مع ملف المهجرين من المحسوبين على النظام السابق “الأزلام” حسب وصف نعمان بن عثمان. أما فيما يتعلق بالسيد خالد كعيم، الذي كان يمتدحه نعمان ويثني في لقاءات تلفزيونية، وموجود في أوغندا قبل تكليفي بما يقارب السنة ولا أرى مانع من التعامل معه كمواطن ليبي سواء على الصعيد الانساني أو حتى العمل وهو غير مطلوب لا من ناحية قانونية أو أمنية فنحن لدينا عرف دبلوماسي أن الليبي أولى من الأجنبي وأن لم نفعل ذلك فحتما سنكون أمام مسآلة دعم الأجنبي وربما بلغة البعض تنفيع الأجنبي والتجارة معه. أما فيما يتعلق بالسيد ناصر العكروت فإذا كان هو أعترف بجهله وعدم معرفته باللغة الإنجليزية فبالله عليكم أريد عقولكم إن كنت كما يدعي البعض بكوني أريد النهب والسرقة فلن أجد خدمة تقدمها لي الخارجية أكثر من شخص لا يجيد حرف لغة أنجليزية واحد ولا يفهم اسس المحاسبة لتمرير ما أريد دون إن يعلم ويدري ويتحمل هو المسؤولية الكاملة ونحمد الله إن السيد ناصر العكروت هو من كتب ذلك على نفسه لا نحن فعندما تنعدم الكفاءة اعتقد إن هذا أقل سبب يجعلنا نستبعده ويجعله هو يناصب لنا العداء. أخيراً نحن لا علاقة لنا بالدعوة الإسلامية فهي لا تتبع الخارجية ولكن واجبنا متابعة كل ما هو متعلق بلبيبيا وتبليغ الخارجية، والحرب التي يقودها علينا بعض الاشخاص التابعين لجمعية الدعوة الإسلامية بدأت منذ إن قمنا بإرجاع بيت الضيافة الذي تم إستغلاله كفندق ومطعم دون اي ورقة تبين كيفية استغلاله. كسفارة ليس لدينا رصيد بستة مليون دولار ولا نملك ارصدة شخصية، لذا من يقوم بالتشكيك بذمتنا ووطنيتنا عليه إن يحساب نفسه ويستعد للحساب ونحن مستعدين للحساب اليوم قبل الغد. أما نعمان بن عثمان لولا ما تمر به بلادنا فأننا لن نتواني حتى لاحقاً من رفع دعوى قضائية ضدك وضد كل من يحاول التشهير بنا والمس بسمعتنا ووطنيتنا فإن كان الموضوع له علاقة بالرد الإعلامي والكتابة في صفحات الدفع المسبق فمثل هذه الأساليب نحن نترفع عن ممارستها ولدينا على الآخرين ما يجعلهم يخجلون من الكتابة والتنظير ولكننا نعرف الجهات المختصة القادرة على النظر في هذه الملفات. فدعونا نعمل بعيداً عن ضجيجكم وصخبكم ومن لديه شيء ضدنا فلا أعتقد إن وزير الخارجية السيد محمد سيالة سيدافع عنا أو يجاملنا على حساب سنوات عمره وخبرته وسمعته لذا اتركوا الأمور للدولة وللقانون ولا حاجة لكل هذه التهم فمن يهاجم اليوم في ظل حالة الفوضى والنهب والسرقة للمال العام دون رقيب وحسيب حتما آياديه نظيفة لم تتسخ معهم ولم تشاركهم غنائم الدولة ولم تحاول الأنضمام لركب اللصوص، فوالله مذمتي اليوم من آجل الوقوف مع ابناء بلدي الذين يتعرضون للعدوان آراه شرف لي في تاريخي ولتاريخ أبنائي ووطني وسيأتي الحساب في الدنيا والآخرة للمغرضين والحاقدين ومثيري الحقد والبغضاء ويرمون الناس بالباطل”.

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