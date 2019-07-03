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6 قتلى مغاربة وعدد من الجرحى في قصف مركز إيواء المهاجرين بطرابلس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال تجمع الجالية المغربية في ليبيا إن عدد الضحايا المغاربة الذين سقطوا خلال القصف على مركز إيواء المهاجرين بطرابلس وصل 6 قتلى إضافة إلى بعض الجرحى.
وأضافت الجالية أنه “تحمل الحكومة المغربية بكل وزاراتها الخاصة بالجالية وشؤونها كامل المسؤولية عن تقصيرها الكبير في حق هؤلاء المهاجرين الغير الشرعيين وعدم تسريع الوتيرة في عملية ترحيلهم قبل بداية الحرب الدائرة اليوم في طرابلس”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • اذا كانت المغرب اقرب الى اوربا من ليبيا فلماذا لم يهاجروا من المغرب اليس هناك سر كبير وهو انه هؤلاء المغاربة خوان يحاربوا فى صفوف المليشيات وقتلوا فى معسكرهم وتم تغطية الموضوع بانهم مهاجرين مطلوب من المغرب كشف انتماء هؤلاء القتلى من حيث تبعيتم للاخوان المفلسين

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