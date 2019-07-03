6 قتلى مغاربة وعدد من الجرحى في قصف مركز إيواء المهاجرين بطرابلس

قال تجمع الجالية المغربية في ليبيا إن عدد الضحايا المغاربة الذين سقطوا خلال القصف على مركز إيواء المهاجرين بطرابلس وصل 6 قتلى إضافة إلى بعض الجرحى.

وأضافت الجالية أنه “تحمل الحكومة المغربية بكل وزاراتها الخاصة بالجالية وشؤونها كامل المسؤولية عن تقصيرها الكبير في حق هؤلاء المهاجرين الغير الشرعيين وعدم تسريع الوتيرة في عملية ترحيلهم قبل بداية الحرب الدائرة اليوم في طرابلس”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

