ضبط شحنة من الحليب غير صالحة للاستهلاك بمصراتة

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع مصراتة عن ضبط كمية من حليب نوع (لا كتيل) كامل الدسم بلد المنشاً مصر ، غير صالح للاستهلاك لعدم مطابقته للمواصفات والمقاييس الليبية المعتمدة.

وأوضح الحرس البلدي ان نتائج تحاليل العينات الصادرة عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قد أظهرت ارتفاع نسبة السموم الفطرية عن النسبة المعادة والمسموح بها.

كما طالب الحرس البلدي مصراتة عبر مكتبه الإعلامي على شبكة الفيسبوك، المواطنين بعدم شراء هذا النوع من الحليب ، مؤكداً بانه سيتم مصادرته من الأسواق ان وجد.

يشار إلى ان أحد دوريات الحرس البلدي فرع مصراتة المتمركزة بالمدخل الشرقي للمدينة ، تمكنت خلال الأيام الماضية من ضبط شحنة من منتج الحليب المعقم نوع (لا كتيل) كامل الدسم بلد المنشأ جمهورية مصر.