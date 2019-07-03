داخلية الوفاق تحدد عدد ضحايا هجوم مركز اللاجئين وتحمل المسؤولية لهذه الأطراف

قال رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة الوفاق المبروك عبدالحفيظ إن أعداد قتلى القصف الذي طال مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء بلغ 33 قتيلاً .. فيما تجاوز عدد الجرحى الـ50 جريحًا.

وأضاف عبد الحفيظ نقلا عن رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة وداد أبو النيران أن هذه الحصيلة شبه نهائية وأنه تم توزيع الجرحى على عدد من المستشفيات والمصحات الخاصة بطرابلس.

وأشار الناطق باسم داخلية الوفاق إن الوزارة ستتابع المتسببين في العملية محليا ودوليا، وقد بادرت بتوجيه رسائل إلى المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي ووضعها أمام مسؤولياتهما والاطلاع بمهامهما تجاه ما سمّاها الجريمة النكراء.

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