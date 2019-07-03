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داخلية الوفاق تحدد عدد ضحايا هجوم مركز اللاجئين وتحمل المسؤولية لهذه الأطراف

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة الوفاق المبروك عبدالحفيظ إن أعداد قتلى القصف الذي طال مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء بلغ 33 قتيلاً .. فيما تجاوز عدد الجرحى الـ50 جريحًا.

وأضاف عبد الحفيظ نقلا عن رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة وداد أبو النيران أن هذه الحصيلة شبه نهائية وأنه تم توزيع الجرحى على عدد من المستشفيات والمصحات الخاصة بطرابلس.

وأشار الناطق باسم داخلية الوفاق إن الوزارة ستتابع المتسببين في العملية محليا ودوليا، وقد بادرت بتوجيه رسائل إلى المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي ووضعها أمام مسؤولياتهما والاطلاع بمهامهما تجاه ما سمّاها الجريمة النكراء.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • العدد تناقص هو فيه احد منهم عاد للحياة قالوا من قبل 44 قتيل و150 جريح تهويل بهدف وقف اطلاق النار قبل تحرير طرابلس وغريان من الخوان المفلسين بمساعدة الانجليز الذين صنعوا الاخوان واخوانهم الصهاينة بوعد بلفور المشؤوم

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    • شر البلية ما يضحك الخوان اغبياء كالعادة ارسلوا لمجلس الامن عدد القتلى 44 والجرحى 150 بينما فى بيان رسمى لوزارة الداخلية عدد القتلى 33 وعدد الجرحى 50 فهل عاد للحياة 11 قتيل وشفى 100 جريح اما ان فى الامر سر خطير وهو ان المليشيات اضافت قتلاها وجرحاها فى مخزن الزخيرة الذى استهدفه الجيش ولكن ستكون فضيحة لو قدموا 11 ليبى من القتلى على انهم من المهاجرين وكفاية 6 من خوان المغاربة من القتلى كانوا يقاتلون مع المليشيات واضافتهم لضحايا المهاجرين تغطى الفضيحة فهل يمكن لمغربى ان ياتى 3000 كم ليهاجر من ليبيا بينما يستطيع الهجرة من مضيق جبل طارق الاقرب او دخول سبتة ومليلة دون ان بعبر البحر لانها جزء من المغرب تحتله اسبانيا اما الجرحى فمن الصعب اصافة مائة جريح من مخازن الزخيرة الى المهاجرين لانهم ليبيون

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  • فى كل الحوادث عدد القتلى يزيد عن الحصيلة الاولية وكذلك الجرحى الا عند الاخوان المسليين فان العدد يتناقص القتلى من 44 الى 33 بعدد فريق كرة قدم والجرحى من 150 الى 50 جريح والغريب ان من بين القتلى 6 مغاربة مطلوب لجنة تحقيق من مستشفى الامراض العقلية للكشف على فاسد السراق وباشااغا يبدوا ان مخهما فوت

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