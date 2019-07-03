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الوطنية للإنشاءات النفطية تستعرض أحد مشاريعها مع الهروج للعمليات النفطية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقدت الشركة  الوطنية للانشاءات النفطية صباح اجتماعا  موسعا عبر الانترنت بمشاركة   Garco الايطالية  و APM الألبانية مع اللجنة الفنية التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية.
وقدم الفريق الفني المشترك من الوطنية للانشاءات النفطية و  Garco و APM   عرضا مرئيا لخطة عمل  بأحد المشاريع التابعة لشركة الهروج دار عقبه نقاش  تناول الخطة بما يطابق معايير الجودة  المعتمدة في  الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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