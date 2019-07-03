الوطنية للإنشاءات النفطية تستعرض أحد مشاريعها مع الهروج للعمليات النفطية

عقدت الشركة الوطنية للانشاءات النفطية صباح اجتماعا موسعا عبر الانترنت بمشاركة Garco الايطالية و APM الألبانية مع اللجنة الفنية التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية.

وقدم الفريق الفني المشترك من الوطنية للانشاءات النفطية و Garco و APM عرضا مرئيا لخطة عمل بأحد المشاريع التابعة لشركة الهروج دار عقبه نقاش تناول الخطة بما يطابق معايير الجودة المعتمدة في الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية.

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