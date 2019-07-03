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أ ف ب : الولايات المتحدة عطلت مشروع بيان بريطاني في مجلس الأمن حول مركز تاجوراء

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية ( أ ف ب ) إن مجلس الأمن الدولي المنقسّم يوم الأربعاء فشل في إدانة الهجوم الذي وقع في مركز للمهاجرين بمنطقة تاجوراء شرق طرابلس بعد أن لم تؤيد الولايات المتحدة بيانا مقترحا.

وأضافت الوكالة أنه وخلال اجتماع مغلق استمر ساعتين ، عممت بريطانيا بيانًا كان سيدين ” الغارة الجوية ” التي أودت بحياة عشرات المهاجرين ، ودعا إلى وقف إطلاق النار ، والعودة إلى المحادثات السياسية لكن الولايات المتحدة عطلت هذا البيان وفقاً لما نقله دبلوماسيون عن الوكالة .

وفي وقت سابق اليوم قال رئيس مجلس الأمن الدولي إنه سيصدر بيانًا يدين الهجوم على معسكر احتجاز المهاجرين بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس ، لكن لم يتم الاتفاق بعد على النص

وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات كانت سرية إن بعثة الولايات المتحدة في نيويورك تنتظر تعليمات من واشنطن لإتخاذ قرار.

سفير بيرو ” غوستافو ميزا كوادرا ” كان هو رئيس المجلس لهذا الشهر وقال إن مجلس الأمن سوف يدين هجوم الأربعاء الذي أسفر عن مقتل 44 شخصًا على الأقل. وأضاف أنه “سيكون لدينا بيان صحفي ، لكننا ما زلنا نناقشه”.

ودعت بيرو إلى الاجتماع الطارئ بعد طلبات من الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة وبريطانيا.

يتبع ….

أ ف ب + ستار تريبيون

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • بريطانيا هى الراعى الرئيسى للارهاب فى ليبيا واليمن وهى من اوقفت تحرير الحديدة وانقاذ الحوثيين ولكنها فشلت فى ليبيا فبربطانيا هى من صنعت الاخوان لتخدم اهدافها الاستعمارية شكرا ترامب وقفت الى جانب الجيش الوطنى فى حربه على الارهاب وتعرف حقيقة مايدور فى ليبيا بمعلومات دقيقة ومن يلوم قصف معسكرات المهاجرين عليهم ان يلوم الدول التى غرق على سواحلها المئات منهم وتلوم غسان سلامة الذى لم ينقلهم الى اماكن بعيدة عن الخطر وسمح للمليشيات باستخدامهم فى الخدمة العسكرية القسرية وفتح هذا الموضوع يضع سلامة والسراج امام محكمة الجنايات الدولية لانهما مسئولان عن وضع المهاجرين دروع بشرية وسط مخازن زخيرة وتعريض حياتهم للخطر ولا يمكن وقف اطلاق النار قبل ان يكمل الجيش الوطنى مهمته فى تحرير العاصمة من الارهابيين رغم انف بريطانيا وايطاليا وتركيا وقطر رباعى الشر والارهاب والعداء للشعب الليبى

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  • .الخوان اغبياء كالعادة ارسلوا لمجلس الامن عدد القتلى 44 والجرحى 150 بينما فى بيان رسمى لوزارة الداخلية عدد القتلى 33 وعدد الجرحى 50 فهل عاد للحياة 11 قتيل وشفى 100 جريح اما ان فى الامر سر خطير وهو ان المليشيات اضافت قتلاها وجرحاها فى مخزن الزخيرة الذى استهدفه الجيش ولكن ستكون فضيحة لو قدموا 11 ليبى من القتلى على انهم من المهاجرين وكفاية 6 من خوان المغاربة من القتلى كانوا يقاتلون مع المليشيات واضافتهم لضحايا المهاجرين تغطى الفضيحة فهل يمكن لمغربى ان ياتى 3000 كم ليهاجر من ليبيا بينما يستطيع الهجرة من مضيق جبل طارق الاقرب او دخول سبتة ومليلة دون ان بعبر البحر لانها جزء من المغرب تحتله اسبانيا اما الجرحى فمن الصعب اصافة مائة جريح من مخازن الزخيرة الى المهاجرين لانهم ليبيون

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  • هدف بريطانيا منشئة الارهاب و حاضنته الرئيسية ليس الادانة لانها تعرف ان اذنابها الارهابيون هم من فعلوا ذلك و لكن الهدف الرئبسى هو وقف اطلاق النار حماية للاخوان الصهاينة و فى مقدمتهم السرااااق… من ضربات الجيش العربى الليبى البطل

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