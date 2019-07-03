اخبار ليبيا الان

“طبرق الطبي” يجري 24 عملية قسطرة ناجحة

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مركز طبرق الطبي، الأربعاء، إجراء 24 عملية قسطرة قلبية ناجحة، بين استكشافية وعلاجية، بحضور استشاري أمراض القلب الدكتور إدريس البشاري، والدكتورة حنان صالح الطلحي، ومن أطباء قسم القلب الدكتور عادل العوامي والدكتور أحمد سحنون.

وقال المركز بصفحته في “فيسبوك”، إن العمليات كانت لعدد من المرضى يعانون من مشاكل في القلب، مبينة أنهم من مدن مختلفة مثل طبرق، ودرنة، والبيضاء، وشحات، وامساعد، ومسه، والسودان، وقصر الجدي، وزليتن.

بدوره بارك المدير العام لمركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، الخطوات التي يسير بها المركز في توفير الخدمة الطبية وتوطين العلاج وللتخفيف على المواطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك