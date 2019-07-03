“طبرق الطبي” يجري 24 عملية قسطرة ناجحة

أعلن مركز طبرق الطبي، الأربعاء، إجراء 24 عملية قسطرة قلبية ناجحة، بين استكشافية وعلاجية، بحضور استشاري أمراض القلب الدكتور إدريس البشاري، والدكتورة حنان صالح الطلحي، ومن أطباء قسم القلب الدكتور عادل العوامي والدكتور أحمد سحنون.

وقال المركز بصفحته في “فيسبوك”، إن العمليات كانت لعدد من المرضى يعانون من مشاكل في القلب، مبينة أنهم من مدن مختلفة مثل طبرق، ودرنة، والبيضاء، وشحات، وامساعد، ومسه، والسودان، وقصر الجدي، وزليتن.

بدوره بارك المدير العام لمركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، الخطوات التي يسير بها المركز في توفير الخدمة الطبية وتوطين العلاج وللتخفيف على المواطن.

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