تزامناً مع جلسة مجلس الأمن حول ليبيا .. ترامب يغرد عن مراكز إحتجاز المهاجرين

ليبيا – تزامناً مع الحديث في ليبيا وحولها على ظروف مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين ومطالبة عدة دول ومسؤولين أجانب بإخلائها بعد مقتل 33 مهاجراً غير شرعي في مركز إيواء تاجوراء وبينما كان مجلس الأمن يعقد جلسة حول ليبيا لمناقشة الموضوع، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهة نظره للحل في هذه المراكز التي تتواجد أيضاً أعداد منها في بلاده .

وفي تغريدة نشرها مساء اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قال ترامب : ” إذا كان المهاجرين غير الشرعيين غير راضين عن الظروف في مراكز الاحتجاز التي تم بناؤها بسرعة أو التي تم تجديدها ، فما عليكم سوى إخبارهم بعدم الحضور إلى هنا. فلكل مشكلة حل! ” .

If Illegal Immigrants are unhappy with the conditions in the quickly built or refitted detentions centers, just tell them not to come. All problems solved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2019