تزامناً مع جلسة مجلس الأمن حول ليبيا .. ترامب يغرد عن مراكز إحتجاز المهاجرين

ليبيا – تزامناً مع الحديث في ليبيا وحولها على ظروف مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين ومطالبة عدة دول ومسؤولين أجانب بإخلائها بعد مقتل 33 مهاجراً غير شرعي في مركز إيواء تاجوراء وبينما كان مجلس الأمن يعقد جلسة حول ليبيا لمناقشة الموضوع، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهة نظره للحل في هذه المراكز التي تتواجد أيضاً أعداد منها في بلاده .

وفي تغريدة نشرها مساء اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قال ترامب : ” إذا كان المهاجرين غير الشرعيين غير راضين عن الظروف في مراكز الاحتجاز التي تم بناؤها بسرعة أو التي تم تجديدها ، فما عليكم سوى إخبارهم بعدم الحضور إلى هنا. فلكل مشكلة حل! ” .

If Illegal Immigrants are unhappy with the conditions in the quickly built or refitted detentions centers, just tell them not to come. All problems solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2019

ومن خلال تغريدة أخرى أشار ترامب إلى أن هؤلاء المهاجرين يأتون من كل مكان ويقدم لهم كل شيئ من رعاية صحية وأمن وغيرها لكنهم يتذمرون ولا يعجبهم كل ما يتم تقديمه لهم واصفاً إياهم بـ ” زوار الديمقراطيين ” في إشارة منه للإدارة الأمريكية السابقة التي يتهمها بسن قوانين تسببت في تكديس المهاجرين بالولايات المتحدة وخاصة القادمين من المكسيك .

جدير بالذكر أن مجلس الأمن عقد مساء اليوم هو الآخر جلسة طارئة إستمرت لمدة ساعتين بدعوة بريطانية للخروج ببيان حول مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء لكن الولايات المتحدة وبعد مناقشات مطولة عطلت مشروع البيان وأفشلت صدوره . وقالت وكالة أسيوسيتد برس الأمريكية أن البعثة الأمريكية في نيويورك كانت تنتظر الرد من واشنطن لإتخاذ قرار في هذه الجلسة قبل أن يأتي الرد بالتصويت بالرفض .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية