مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان يدين قصف إيواء المهاجرين تاجوراء

كشفت مصادر صحفية، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد عرقلت قرارا في جلسة لمجلس الأمن الدولي، حول إدانة القصف التي استهدفت مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، أدّت إلى مقتل قرابة 44 قتيلا.

واستغرقت الجلسة الطارئة بشأن ليبيا، قرابة الساعتين، من المشاورات، بعد تقديم بريطانيا مشروع بيان يدين القصف ويدعو إلى وقت الاشتباكات وعودة المسار السياسي في ليبيا.

وفي وقت سابق يوم أمس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق مستقل في ملابسات القصف الذي استهدف مركز إيواء النازحين في تاجوراء.

وأدان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بأشد عبارات الشجب استهداف المركز، مؤكدا أن هذه الحادثة ترقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب.

من جهته، طالب الجيش الوطني، مجلس الأمن بفتح تحقيق بالتعاون مع القيادة العامة في جريمة قصف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء.

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