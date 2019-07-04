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الحكومة المؤقتة تعلن عن ورشة عمل شاملة لتطوير المختبرات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الحكومة المؤقتة عن انطلاق ورشة العمل الشاملة لبرنامج تطوير وتحسين العمل بالمختبرات، ضمن توجيهات وزير الصحة سعد عقوب، حول استمرار التدريب الطبي في مختلف التخصصات الطبية، وتعزيز مهارات الكوادر الطبية.

وتأتي هذه الروشة بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية، وبمشاركة مستشفي المرج التخصصي لعلاج مرضي السكري والغدد الصماء.

وتهدف الورشة إلى تطوير وتعزيز العمل في المختبرات الطبية بالنطاق الجغرافي من إدارة الخدمات الصحية ببلدية الساحل، وصولا لإدارات الصحية ببلدية توكرة والأبيار.

وتستهدف الورشة العاملين في المختبرات الطبية، بإدارة الخدمات الصحية ببلدية جردس العبيد، وتستمر 6 أيام بدءًا من تاريخ 6 يوليو إلى 11 يوليو.

وتنطلق أعمالها صباح يوم السبت القادم، بمقر قاعة مركز المعاقين في مدينة المرج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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