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مطار معيتقة يعلن استئناف رحلاته بعد القصف الجوي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، عن عودة عودة الملاحة الجوية، واستئناف الشركات رحلاتها المجدولة سابقًا.

وأوضحت الإدارة عبر صحفتها الرسمية على الفيسبوك، أن شركة طيران الراحلة، قد ألغت رحلتها المقررة إلى مطار تونس قرطاج، وتمّ إدراج الرحلة ضمن الرحلات المقررة اليوم الخميس.

وكانت إدارة المطار، قد أعلنت في وقت سابق، يوم أمس عن توقّف الملاحة الجوية بعد تعرض المطار للقصف الجوي.

وأعلن الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، مساء الأربعاء، أن سلاح الجو دمّر غرفة التحكم الرئيسية للطائرات المسيرة داخل مطار معيتيقة.

وتعبتر هذه المرة الرابعة التي يتعرض فيها مطار معيتيقة لقصف يؤدي إلى توقف الملاحة الجوية، خلال الأسبوعين الأخيرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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