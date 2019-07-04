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السويحلي يوجه رسالة إلى تركيا من خلال سفيرها في طرابلس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن رئيس مجلس الدولة الإستشاري السابق عبدالرحمن السويحلي عن لقاء جمعه الأربعاء في طرابلس ‏مع السفير التركي لدى ليبيا  “سرهات اكسين” .

وقال السويحلي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بأنه عبر للسفير التركي عن بالغ شكره وتقديره لتركيا على انحيازها للشعب الليبي.

وأضاف السويحلي بأن الموقف التركي منحاز للشعب الليبي فى مساره لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية كما شكر تركيا على وقوفها بجانب الحكومة الشرعية في وجه ما وصفه بـ ” عدوان المجرم حفتر ” .

يشار إلى أن السويحلي كان قد قاطع مجلس الدولة ولم يعد يحضر جلساته منذ الإطاحة به من رئاسته وصعود جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الرئاسة عن طريق مرشح حزب العدالة والبناء خالد المشري .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • تركي قابل تركي وين المشكلة/بس هذا تركي يجري على مصلحة بلاده والتركي السويحلي يجري على الكرسي ونهايته قرقارش

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  • الكلاب راعشين يجروا على رواحهم عارفين انهم مش مدايرين طيب ، الله يبارك فيك ويرحم والديك خليفة حفتر خليتهم يجروا ولا يدروا ، موليلهم زي الغولة اللي تجري وراهم ، لا هنتهم في قصور ولا في فلوس ولا في مناصب

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    • يرحم ولديه على تأييده للسيسي حتى ضد ليبيا ؟؟؟؟؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

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