الهلال الأحمر يواصل أعماله الإنسانية في طرابلس

قام فريق التدخل التابع للهلال الأحمر فرع طرابلس، بانتشال جثتين، من موقع الضربة التي استهدفت مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، وأدّت إلى مقتل العشرات.

وأوضح فريق التدخل، أنه يواصل العمل على إنتشال الجثث وإنقاذ الجرحى من المهاجرين وإسعافهم، منذ ليلة أمس التي شهدت لحظات قاسية ودموية.

وذكر الهلال الأحمر في وقت سابق، أنه تلقّى بلاغات من موقع الضربة التي استهدفت المركز، وسارع على الفور لإنقاذ وإسعاف الجرحى، وانتشال الجثث.

وساعد الهلال الأحمر طرابلس، في إنقاذ العديد من المدنيين والمهاجرين، منذ بدء الاشتباكات المسلحة، في ضواحي العاصمة، ويعمل ضمن خطط مع الجمعية العامة للهلال الأحمر الليبي، لأجل سلامة المدنيين في كل ليبيا، وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

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