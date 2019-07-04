ليبيا: استئناف الملاحة في مطار معيتيقة بعد غارة لقوات حفتر دمرت غرفة التحكم بالطائرات

بعد إخلاء المطار وتوقف حركة الملاحة كليا في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، إثر تعرضه لقصف جوي تبنته القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، استؤنفت حركة الملاحة فجر الخميس. ولم توقع الغارة خسائر بشرية لكنها أدت إلى تدمير غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة في المطار.

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