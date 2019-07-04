الولايات المتحدة تعرقل إصدار بيان عن مجلس الأمن يدين قصف مركز المهاجرين في ليبيا

رغم التنديد بالغارة الجوية التي استهدفت مركزا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا ليل الثلاثاء الأربعاء، عرقلت الولايات المتحدة إصدار بيان عن مجلس الأمن يدين الضربة الجوية ويدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار. وأدت الغارة إلى مقتل 44 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 130 آخرين بجروح بالغة.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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