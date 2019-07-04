غوتيريش يدعو لإجراء تحقيق مستقل بشأن مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء

من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وفقاً للموقع الرسمي التابع للأمم المتحدة عن غضبه بهذا الشأن، مديناً الحادثة المروعة بأشد العبارات.

ودعا الأمين العام إلى إجراء تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة وضمان تقديم الجناة إلى العدالة، مشيراّ إلى أن الأمم المتحدة قدمت الإحداثيات الدقيقة لموقع مركز الاحتجاز إلى أطراف الصراع.

وذكّر غوتيريش كل الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي التي تحتم اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب الخسارة العرضية لأرواح المدنيين ووقوع جرحى في صفوفهم والحد من ذلك، ومن تدمير الأهداف المدنية والامتناع عن استهداف المدنيين.

وإعتبر أن مثل هذه الحوادث تشدد على الحاجة الملحة لتوفير أماكن إيواء آمنة لجميع اللاجئين والمهاجرين إلى أن يتم النظر في طلبات اللجوء أو إعادتهم بشكل آمن إلى أوطانهم، مجدداً الأمين العام دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى الحوار السياسي.

أول بيان رسمي من اللواء منفور للرأي العام حول مركز إيواء تاجوراء

يشار إلى أن غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة قد ردت في بيان لها أمس الاربعاء على الاتهامات التي وجهت لها بشأن إستهداف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء ، مؤكدةً على أنها لم تستهدف مركز الإيواء المذكور على الإطلاق ولم يكن ضمن قائمة بنك الأهداف بتاتاً ولم تصوب صوبه أي سلاح.