أعمال تطويرية واسعة بمستشفى الحروق

قال مدير مكتب الإعلام بمستشفى جراحة الحروق والتجميل، علي الرياني، أن إدارة المستشفى تُشرف في الفترة الحالية على أعمال تطوير وتجهيز العناية الفائقة، كما يجري تركيب جدران زجاج طبي يتميّز بجودة عالية وزخرفة ثلاثية الأبعاد (3D) لغرف المستشفى، وهو الأول من نوعه في ليبيا.

وأشار الرياني إلى أن قطاع الصحة بشكل عام يمر بفترة انتعاش واضح تزامناً مع حصول المستشفيات على شحنات من الأدوية والمُعدات الطبية مُقدمة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

كما أشاد مدير مكتب الإعلام بمستشفى جراحة الحروق والتجميل، بالاهتمام الواضح باستئناف أعمال الصيانة لعدد من الأقسام الطبية المُهمّة بعد أن توقفت منذ نحو 7 أعوام بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد.

يُشار إلى أن مستشفى جراحة الحروق والتجميل قد تلقى مُؤخراً شحنة أجهزة ومُعدات طبية جديدة بالتزامن مع استحداث قسم علاج طبيعي داخله.

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