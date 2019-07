سفيرة السويد تؤكد دعم بلادها للسمار الديمقراطي في ليبيا

المتوسط:

أكدت سفيرة مملكة السويد لدى ليبيا آنا بلوك مازوير ضرورة تحقيق المسار السياسي والمضي قدماً نحو تنفيذ الاتفاق على حل سلمي وديمقراطي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي.

وأوضحت وزارة التعليم بحكومة الوفاق عبر صفحتها على فيسبوك، أن ذلك جاء خلال لقاء جمعها أمس الأربعاء، مع القائم بالأعمال بالوكالة بالسفارة الليبية – السويد محمد الزياني، الذي استعرض مبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لحل الأزمة في ليبيا.

