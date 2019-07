المتوسط:

أعلن جهاز النهر الصناعي، اليوم الخميس، بدء وصول المياه تدريجيا لمناطق مدينة طرابلس عبر المسار الشرقي.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق للمياه وفق المواصفات الفنية لأعمال التعبئة مازالت مستمرة لحين استكمال وصول المياه لكافة المناطق.

The post بدء وصول المياه تدريجيا لطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية