المتوسط:

أكد رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة بحكومة الوفاق فوزي اونيس، أن جرحى المهاجرين غير الشرعيين الذين أصيبوا في استهداف مركز تاجوراء، والموجودين داخل المستشفيات يتلقون العلاج اللازم .

جاء ذلك خلال زيارة قام بها أمس الأربعاء، رفقة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية ” محمد الشيباني”.

وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الشيباني قال ، إن وزارة الداخلية تُتابع عن طريق وزارة الصحة الحالة الطبية للجرحى وتلقيهم للعلاج مشدداً على الإهتمام بهم إلى حين التواصل مع دولهم وإعادتهم إليها.

The post رئيس لجنة الأزمة: المهاجرين في المستشفيات يتلقون العلاج اللازم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية