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رئيس لجنة الأزمة: المهاجرين في المستشفيات يتلقون العلاج اللازم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة بحكومة الوفاق فوزي اونيس، أن جرحى المهاجرين غير الشرعيين الذين أصيبوا في استهداف مركز تاجوراء، والموجودين داخل المستشفيات يتلقون العلاج اللازم .

جاء ذلك خلال زيارة قام بها أمس الأربعاء، رفقة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية ” محمد الشيباني”.

وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الشيباني قال ، إن وزارة الداخلية تُتابع عن طريق وزارة الصحة الحالة الطبية للجرحى وتلقيهم للعلاج مشدداً على الإهتمام بهم إلى حين التواصل مع دولهم وإعادتهم إليها.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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