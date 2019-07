المتوسط:

دانت ألمانيا استهداف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، مطالبة بالتحقيق في هذه العملية.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، عبر تغريدة له على تويتر، «تدين الحكومة الألمانية، وبأقوى العبارات، الغارة الجوية على مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، وتضم صوتها إلى نداء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في الدعوة إلى إجراء تحقيق سريع و محاسبة الجناة».

