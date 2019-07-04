قيادات الإخوان تضغط على السراج لإقامة قاعدة تركية في ليبيا

طرابلس-العنوان

قال مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي، أمس الأربعاء أن جماعة “الإخوان” بدأت الضغط على رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، بهدف إجباره على قبول إقامة قاعدة عسكرية تركية في ليبيا، على غرار الموجودة بقطر.

وذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية الثلاثاء، نقلا عن مصادرها، قولها، أن “الدعوة صدرت عن أعضاء في المجلس الأعلى للدولة، ومن قيادات حزب العدالة والبناء، الجناح السياسي للإخوان، ومن عدد من أمراء الحرب وقادة الميليشيات في مصراتة”، حسب قولها.

وأشارت المصادر إلى أن “فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق، يدعم هذه الفكرة”، مُرجحة أن تكون تلك الفكرة قد انطلقت من القيادات “الإخوانية” المقيمة في تركيا.

وبحسب المصادر فأن هناك قناعة لدى حكومة “الوفاق” في ليبيا، بأن بقاءها في السلطة، “رهين الغطاء السياسي والعسكري التركي”.

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