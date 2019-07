«صحة المؤقتة»: تطوير العمل في المختبرات الطبية على رأس أولوياتنا

المتوسط:

أعلنت إدارة المختبرات ومصارف الدم بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بالوزارة عن إقامة ورشة عمل حول برنامج تطوير وتحسين العمل بالمختبرات الطبية وبمشاركة مستشفي المرج التخصصي لعلاج مرضي السكري والغدد الصماء .

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب بشان استمرار التدريب الطبي بمختلف التخصصات الطبية وتعزيز قدرة الكوادر الفنية بالقطاع الصحي الليبي، وذلك بهدف تطوير جودة العمل بجميع أقسام المختبرات الطبية بالنطاق الجغرافي من إدارة الخدمات الصحية ببلدية الساحل شرقآ وصولا لإدارات الخدمات الصحية ببلدية توكرة والأبيار.

