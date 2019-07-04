المنفور: لم نستهدف مركز إيواء تاجوراء ولم يكن ضمن قائمة أهدافنا

أكد آمر غرفة عمليات سلاح الجو، بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد المنفور، أن الغرفة لم تستهدف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء، وأن المركز لم يكن ضمن قائمة أهدافها بتاتا.

وأضاف المنفور في بيان له أمس، أن توقيت الحادثة تزامن مع تحليق طيران معاد في المنطقة انطلق من قاعدة معيتيقة والكلية الجوية مصراتة، مؤكدا أن كل الأدلة موجودة عن وقوع انفجارات لكميات ضخمة في موقع مليشيا الضمان المجاور، قبل خمس عشرة دقيقة من إصابة المركز المنكوب ووقوع الضحايا .

هذا وشدد المنفور على ضرورة تحمل المجلس الرئاسي مسؤولية عدم اتخاذه أي إجراءات تكفل سلامة المهاجرين .

كما أدان توجيه البعثة الأممية في ليبيا اتهامات بأن الغارة كانت متعمدة ومباشرة من قبل القوات المسلحة، بينما غضت النظر عن مجزرة غريان.

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