«عمل الوفاق» تدرس مشروع إصدار لائحة السلامة المهنية

قام مجلس السلامة المهنية بدراسة تعديل التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ضمن إطار قانون علاقات العمل رقم (12) والقوانين ذات العلاقة بما ينسجم مع التحديات التي تمر بها ليبيا وذلك من خلال تجهيز مشروع لائحة السلامة المهنية. وقال وزير العمل والتأهيل الدكتور المهدي الأمين، إن مشروع لائحة السلامة المهنية الذي عكفت وزارة العمل والتأهيل علي أعداده من سنة مضت بات ضرورة ملحة لتوفير بيئة عمل سليمة وخالية من المخاطر لحماية حقوق العمال.

وأشار إلى تشكيل لجان متخصصة من أطراف الإنتاج الثلاثة لدراسة القطاعات المختلفة والعمل على إصدار أدلة إرشادية متخصصة في السلامة والصحة المهنية وعكسها على التشريعات ذات العلاقة وقيام الوزارة برفع كفاءة مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية وتأهيلهم من خلال دورات متخصصة.

ورحب الوزير بالمبادرات التي أطلقتها عدد من الاتحادات العمالية لحماية حقوق العمال.

