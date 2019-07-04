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الأمم المتحدة: حراس ليبيون أطلقوا النار على لاجئين حاولوا الهرب من الغارة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال تقرير أممي إن الغارة التي استهدفت مخيم تاجوراء للاجئين بطرابلس تبعها إطلاق نار من قبل الحرس على من حاول الفرار منهم.

القاهرة — سبوتنيك. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء بليبيا إلى 53 شخصا.

وقال المكتب في بيان، اليوم الخميس: “مقتل 53 شخصا على الأقل، بينهم ستة أطفال، و 13 جريحا في غارة جوية على مركز تاجوراء لإيواء المهاجرين”.

وقالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنها تلقت معلومات بأن حراسا ليبيين أطلقوا النار على لاجئين ومهاجرين كانوا يحاولون الهرب من الهجوم الجوي.

وأورد تقرير للأمم المتحدة عن الأوضاع الإنسانية أن المركز تلقى ضربتين جويتين إحداهما أصابت ساحة سيارات خاوية والأخرى أصابت عنبرا كان يضم حوالي 120 لاجئا ومهاجرا.

وقال التقرير: “وردت أنباء عن أن حراسا أطلقوا النار على بعض اللاجئين والمهاجرين أثناء محاولتهم الفرار بعد الهجوم الأول.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • واضح ان المليشيات الإرهابية كانت تريد اكبر عدد من الضحايا تتاجر به امام مجلس الامن وبعد ان فشلت ضربتهم الأولى اصروا على تواجد المهاجرين داخل المعسكر لكى تستهدفهم الضربة الثانية للمليشيات يا فضيحتك الدولية ياسراج طول عمرك غبى حتى في الكذب الساذج

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  • ههههههههههه عليكم و على الامم المتخدة متاع ……………. يا أبناء……………. تركوا القتلى وعددهم يفوق 53 شخص ويتهمون ويتكاهنون بان عقب القصف هناك اطلاق نار مهزلة ما بعدها مهزلة لم يدينو القصف اصلا و لم يتهمون جيش المتمرد هل ما زلتم تسمونها الامم المتحدة

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    • زهير لا يعجبكم الجيش ولا يعجبكم البرلمان ولا يعجبكم ما اختاره الشعب بالانتخابات الشعبية ولا يعجبكم السيسي ولا السعودية ولا الغمارات ولا الأردن ولا الأمم المتحدة ولا غيره ، ما يعجبكم الا الأتراك رعاة التطرف وقطر رعاة الإرهاب ، وكما قيل الطيور على أشكالها تقع

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    • وانت يازهير لم تتاثر بقتلى غريان الذين قتلوا غدرا وتتاثر بقتلى الافارقة ياولد ……….. انت واولاد ……………………. الذين ………………..مثلك
      حفتر جاء ليحررنا من اولاد……………………… امثالكم

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  • الأمم المتحدة: حراس ليبيون أطلقوا النار على لاجئين ..إلخ ،، باهي وبعدين؟
    شن تراجي؟ أهما كلاب مليشيات ماهمش دولة ، ماهمش قانون ، حيوانات كلاب مكلوبة لازم ينقتلوا .. أرفع الحظر على تسليح الجيش ، وخودوا موقف من حكومة الإمتهان تنتهي المشكلة

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