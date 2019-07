المتوسط:

أكد مدير مركز التوثيق والمعلومات المكلف التابع لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني، مسعود القدافي، بـ مراجعة مستندات (700) شخص ممن وردت أسمائهم ضمن الدفعات ( 151 – 152 – 153 ).

ويعكف أعضاء لجنة تسوية الازدواج الوظيفي علي تسوية أوضاع من لديهم ازدواجية عمل في مختلف الدفعات وليس الإفراج عن مرتباتهم.

