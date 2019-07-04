الوفاق.. تناقض كبير بعدد قتلى حادثة المُهاجرين

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق عن ارتفاع كبير بحصيلة ضحايا القصف الذي استهدف مركز إيواء المُهاجرين في تاجوراء إلى أكثر من 60 قتيلا.

وأدانت الوزارة في بيان لها، الهجوم الذي استهدف المركز الذي يضم 136 مُهاجرا غير قانوني، وأدّى إلى إصابة أكثر من 77 مُهاجرا من جنسيات عربية وأفريقية مُختلفة.

وتأتي حصيلة القتلى المُعلن عنها من قبل وزارة العدل بعد ساعات فقط من إعلان وزارة الداخلية عن مقتل 34 مُهاجرا فقط جراء الهجوم مع احتمالية أن يرتفع العدد إلى 44 قتيل، ما يُبيّن فارقاً كبيراً وتضارباً ملحوظاً في حصيلة القتلى المُعلن عنها من قبل وزارات الوفاق.

وتعهّدت عدل الوفاق برصد وتوثيق الانتهاكات في حق المُهاجرين العالقين في ليبيا ومتابعتها وملاحقة المسؤولين عنها مع السلطات الوطنية والدولية المختصة.

كما وجهت الوزارة نداءً للمنظمات الدولية المختصة والمعنية بقضايا المُهاجرين واللاجئين بالتعاون مع السلطات الليبية في إعادة المُهاجرين العالقين في ليبيا التي تمر بفترة تدهور أمني وعسكري ملحوظ يجعلها غير مُؤهلة لإيوائهم.

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