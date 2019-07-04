اخبار ليبيا الان

ربط شبكة المدار بتاورغاء بعد انقطاع لسنوات

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد انقطاع دام ثماني سنوات تم في مدينة تاورغاء ربط  شبكة اتصالات المدار بنجاح عن طريق العاملين بالهيئة العامة للاتصالات.

وساهمت في عملية الربط كل من شركة المدار الجديد ودائرة توزيع كهرباء تاورغاء ومركز شرطة المنطقة.

يذكر أن أهالي المدينة بدؤوا في العودة التدريجية بعد توقيع ميثاق الصلح بين مصراتة وتاورغاء العام الماضي بعد تهجير دام لأكثر من سبع سنوات غير أن عدة أسباب منها غياب الخدمات الأساسية حالت دون عودة معظم السكان.

وتشهد المدينة خلال الفترة القليلة الماضية عودة تدريجية للعديد من مظاهر الحياة داخلها، بينها استئناف العمل بمركز الشرطة ومنح المجلس الرئاسي الإذن لتنفيذ جملة من المشاريع الصحية والتعليمية داخل المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك