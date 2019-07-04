ربط شبكة المدار بتاورغاء بعد انقطاع لسنوات

بعد انقطاع دام ثماني سنوات تم في مدينة تاورغاء ربط شبكة اتصالات المدار بنجاح عن طريق العاملين بالهيئة العامة للاتصالات.

وساهمت في عملية الربط كل من شركة المدار الجديد ودائرة توزيع كهرباء تاورغاء ومركز شرطة المنطقة.

يذكر أن أهالي المدينة بدؤوا في العودة التدريجية بعد توقيع ميثاق الصلح بين مصراتة وتاورغاء العام الماضي بعد تهجير دام لأكثر من سبع سنوات غير أن عدة أسباب منها غياب الخدمات الأساسية حالت دون عودة معظم السكان.

وتشهد المدينة خلال الفترة القليلة الماضية عودة تدريجية للعديد من مظاهر الحياة داخلها، بينها استئناف العمل بمركز الشرطة ومنح المجلس الرئاسي الإذن لتنفيذ جملة من المشاريع الصحية والتعليمية داخل المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية