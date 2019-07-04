ملخص حالة الجو في ليبيا ليوم الخميس

بنغازي 04 يوليو 2019 (وال) – تستقر درجات الحرارة على مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

طقس مشمس إلى قليل السحب والرياح متغيرة الاتجاه، إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31 -37) درجة مئوية.

بن جواد – سهل بنغازي حتى إمساعد – جالو – مرادة

طقس مشمس إلى قليل السحب والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين (28 – 34) درجة مئوية أما على الدواخل تصل (38) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

طقس مشمس والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 37 – 44) درجة مئوية .

الكفرة – تازربو – السرير

طقس مشمس والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 40 – 43) درجة مئوية.( وال – بنغازي ) رس

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