غوتيريش: قدمنا إحداثيات دقيقة لموقع إيواء المهاجرين إلى أطراف القتال

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإجراء تحقيق مستقل في ملابسات حادثة الهجوم على مركز إيواء المهاجرين في طرابلس، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة .

وكشف غوتيريش في تغريدة له أمس، أن الأمم المتحدة قدمت الإحداثيات الدقيقة لموقع مركز الإيواء إلى أطراف الصراع، حسب وصفه، مذكرا كل الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، التي تحتم اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب الخسارة العرضية في أرواح المدنيين، ووقوع جرحى في صفوفهم، والحد من ذلك، ومن تدمير الأهداف المدنية، والامتناع عن استهداف المدنيين.

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