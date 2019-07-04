غوتيريش يطالب بفتح تحقيق مستقل بشأن حادثة مركز إيواء تاجوراء

طرابلس-العنوان

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بفتح تحقيق مستقل في ملابسات حادثة مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة، مشيراّ إلى أن الأمم المتحدة قدمت الإحداثيات الدقيقة لموقع مركز الاحتجاز إلى أطراف الصراع.

وأعرب غوتيريش وفقاً للموقع الرسمي التابع للأمم المتحدة عن غضبه بهذا الشأن، مديناً الحادثة المروعة بأشد العبارات.

وطالب غوتيريش كل الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي التي تحتم اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب الخسارة العرضية لأرواح المدنيين ووقوع جرحى في صفوفهم والحد من ذلك، ومن تدمير الأهداف المدنية والامتناع عن استهداف المدنيين.

معتبرا أن مثل هذه الحوادث تشدد على الحاجة الملحة لتوفير أماكن إيواء آمنة لجميع اللاجئين والمهاجرين إلى أن يتم النظر في طلبات اللجوء أو إعادتهم بشكل آمن إلى أوطانهم، مجدداً دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى الحوار السياسي.

يذكر أن غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة نفت الاتهامات التي وجهت لها بشأن استهداف المركز، مؤكدة عبر بيان لها الأربعاء على أنها لم تستهدف مركز الإيواء على الإطلاق ولم يكن ضمن قائمة بنك الأهداف إطلاقا ولم تصوب صوبه أي سلاح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية