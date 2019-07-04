(شاهد الصور) دورة حول الأرشفة الإلكترونية لموظفي المصرف المركزي في بنغازي

بنغازي-العنوان

نظم مصرف ليبيا المركزي ببنغازي الأربعاء، دورة تدريبية حول منظومة الأرشفة الإلكترونية بالمصارف الليبية، استهدف خلالها بعض الموظفين بالمصرف.

وتناولت الدورة التي ألقاها المهندس علي الأوجلي المتخصص في منظومة التوثيق والأرشفة الإلكترونية التعريف بأهمية الملفات والأرشفة، كذلك كيفية البحث والمراجعة والتعديل بالمنظومة.

وتطرقت الدورة إلى إكسابهم مهارة تصنيف وتبويب الملفات وأرشفة الوثائق، والتعريف بالأساليب العلمية لحفظ وأرشفة الوثائق والمستندات، وكيفية تقديم حالات عملية تساهم في رفع كفاءة أداء عمل الأشخاص الذين يعملون في حفظ الملفات وأرشفتها، واطلاعهم على نظم الأرشفة الحديثة وكيفية عملها.

يشار إلى أن الدورة التي يقيمها مصرف ليبيا المركزي بنغازي تستمر لعدة أيام، وتهدف إلى تعريف الأساليب الحديثة في إدارة الأرشفة الإلكترونية، كما يسعي المصرف إلى إطلاق عدة دورات لموظفي المصرف من أجل الرفع من مستوى أدائهم.

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