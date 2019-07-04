الميهوب: قصف مراكز الإيواء جريمة ارتكبتها المليشيات لإثارة الرأي العام

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، إن الجيش لم يقم بقصف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، موضحا أن المليشيات والكتائب في المنطقة الغربية هي من استهدفت المركز بقذائف الهاون، ولم يستهدف بالطائرات كما يروج في بعض الوسائل.

الميهوب شدد في تصريحات لوكالة سبوتنيك، أمس، على ضرورة التحقيق في الأمر، للتأكيد على الجريمة التي ارتكبتها المليشيات؛ لمنع تقدم قوات الجيش نحو العاصمة، وإثارة الرأي العام المحلي والدولي، مضيفا أن مثل هذه الجريمة قد ارتكبت في أوقات سابقة في الأحياء المدنية، وثبت تورط جماعات تابعة للوفاق فيها، حسب قوله.

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