أكدت وكالة رويترز في تقرير لها، إن موازنة ليبيا البالغ حجمها 34 مليار دولار تستخدم أساسا لدفع رواتب الجماعات المسلحة، على الرغم من أنها يجب أن تكون خدمة عامة.

أوضحت أن موازنة ليبيا تدفع للمسلحين أو تُسرق ببساطة، مضيفة أن بعض المسؤولين الليبيين يعترفون بذلك، على الرغم من أن الحكومة تقول إنها ملتزمة بمحاربة الفساد وساعدت في الإصلاحات الاقتصادية، حسب رويترز.

