اجتماع موسع بين مدير الاتصالات والمعلومات ورئيس لجنة مشاريع التطوير

عقد اجتماع بمقر الإدارة العامة للاتصالات والمعلوماتية بحضور مدير عام الإتصالات والمعلوماتية ورئيس اللجنة العليا لمشاريع التطوير ومدير عام مركز المواصفات والمعايير ومدير عام البحوث الصناعية ومندوب مصلحة الجمارك وأعضاء لجنة المشروع، وذلك في إطار سير عمل لجنة إدارة مشروع كفاءة الطاقة وإعداد المواصفات والمعايير للأجهزة الكهرومنزلية

وتناول الاجتماع مناقشة الآليات وسبل اعتماد مواصفات الأجهزة الكهرومنزلية ومصابيح الإنارة وطرق اختبارها وقياسها ومنح شهادات المطابقة وذلك تحقيقاً لأهداف المشروع بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتحسين منحنى القدرة وتوطين التقنيات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة.

