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السيسي يتباحث مع مسؤول أمريكي بشأن الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء السيناتور ليندسي جراهام رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق له.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي قال وفقاً للموقع الرسمي التابع لرئاسة الجمهورية المصرية إن اللقاء شهد التباحث حول القضايا والأزمات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا.

وأوضح السيسي أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة للمساهمة في تسوية الأزمات الذي تشهدها المنطقة والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن جهود مصر تهدف إلى السعي لتحقيق الحلول السياسية بالمقام الأول ودعم مؤسسات الدولة الوطنية باعتبار ذلك السبيل الفعال للتصدي للعناصر والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لإهدار مفهوم الدولة ونشر الفوضى على حساب الأمن والاستقرار.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • السيسي ما عادش عنده ما يدير خلاص حل مشاكل مصلر و مشكلة نهر النيل و السدود مع دول النيل و حل مشاكل 90 مليون مصري و مازالت مشكلة ليبيا فقط عليك مهزلة هو مش قادر يحل مشكلة سيناء و ارهابين سيناء جاي بيحل مشكلة ليبيا و الارهابيين في ليبيا و يقول السلاح يتوافد من ليبيا الى سيناء سؤال هل سيناء منطقة حدودية مع ليبيا !!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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    • انت انسان فكرك متواضع جدا ، لا تعرف ما معنى سياسة خارجية ، خليك في خبزتك سلم ولدي الدوا بين الكبار ، ونشر الخبر للعلم بس ، زيد علينا غادي بلاش تفلسيف

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