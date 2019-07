«الإمداد الطبي» يعلن حل أزمة إمداد المراكز الصحية بالتطعيمات

المتوسط:

أعلن جهاز الإمداد الطبي عن حل مشكلة تقطع إمداد المراكز الصحية المخصصة بإعطاء التطعيمات الأساسية والضرورية للأطفال منذ الولادة وحتى العام ونصف، بعد وصول الشحنة الثالثة من التطعيمات الأساسية لمخازن جهاز الإمداد الطبي بما يغطي احتياجات الدولة لمدة 3 سنوات.

وأكد مدير مكتب الإعلام يالجهاز “أحمد عمران” أن باقي الشحنات ستصل تباعًا، ليتم توزيعها بالتنسيق بين إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض والمراكز الصحية المخصصة.

وكان جهاز الإمداد الطبي قد أعلن في الـ 20 من يونيو الماضي عن توقيعه على عقود توريد التطعيمات مع شركتي ( فايزر ) و ( بي دي ) الأمريكيتان وشركة (سناوفي باستير) الفرنسية وبعض الشركات الأخرى العالمية، لتغطية احتياجات الدولة الليبية من التطعيمات حتى عام 2021 .

