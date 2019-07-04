“غدامس الأثرية” خارج لائحة الخطر

منحت لجنة التراث العالمي المُوافقة رسمياً على إعادة موقع مدينة غدامس القديمة إلى قائمة التراث العالمي واستثنائها من قائمة الخطر التي أُدرجت بها في يوليو 2016 إلى جانب 4 مواقع أثرية ليبية أخرى هي مدينة شحات ومدينة لبدة الكبرى ومدينة صبراتة وجبال أكاكوس الصخريّة.

وجاء قرار اللجنة خلال انعقاد اجتماعها الـ43 في العاصمة الأذربيجانية باكو، استجابة للمُقترح الذي قدّمه الوفد الليبي المُشارك بالاجتماع بالتعاون مع ممثل تونس بشأن إخراج المُدن الأثرية الليبية من قائمة التراث العالمي المُعرض للخطر.

ويضم الوفد الليبي رئيس مصلحة الآثار محمد الشكشوكي، والمستشار بالمندوبية الليبية لدى اليونسكو حافظ الولدة، والمستشار برئاسة الوزراء الأستاذ محمد درغوت الجدي، والمهندس علي برباش من مكتب الاستشارات الهندسية.

وينص القرار على: “اختيار موقع مدينة غدامس القديمة كأول موقع من المواقع الخمسة بإخضاعه للإجراءات التصحيحية اللازمة لرفع مستوى الحفظ والصون بما يؤهل هذا الموقع للخروج من قائمة الخطر، بالتعاون مع لجنة التراث العالمي وتحت إشراف خبراء ومختصين من لجنة التراث العالمي والايكوموس، ودعوتها لإرسال فريق الرصد التفاعلي للتحقق من تنفيذ الإجراءات التصحيحية وتقديم النصح والإرشادات اللازمة”.

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