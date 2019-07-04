في خطاب موجه لـ أبو الغيط.. لجنة الخارجية بالنواب تطالب جامعة الدول العربية باتخاذ موقف واضح من انتهاكات تركيا تجاه ليبيا

طبرق-العنوان

طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، جامعة الدول العربية باتخاذ موقف واضح من انتهاكات الحكومة التركية تجاه ليبيا وإدانتها بأشد العبارات.

وفي خطاب موجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، استنكر العقوري بأشد العبارات تدخل أنقرة المتكرر في الشأن الليبي، وأوضح العقوري بأن ذلك يعد تهديدا للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالنواب أنه رغم التحذيرات المستمرة إلا أن الحكومة التركية تجاهلت الأعراف الدولية وضربت بعرض الحائط احترام سيادة وأمن ليبيا.

وأكد أن تركيا واصلت دعمها العلني للمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في تحدي واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي، وهو ما اضطرنا لاتخاذ جملة تدابير منها إعادة النظر في العقود والمواثيق المبرمة مع الجانب التركي ومنها مشاريع تقدر بمليارات الدولارات، وتقييد حرك المواطنين الأتراك إلى ليبيا.

كما شملت التدابير جملة من العقوبات الاقتصادية ضد الشركات التركية ووقف الرحلات الجوية والبحرية القادمة من تركيا.

ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالنواب جامعة الدول العربية باتخاذ موقف واضح من انتهاكات الحكومة التركية تجاه ليبيا وإدانته بأشد العبارات، آملين من القوى السياسية الفاعلة في تركيا بأن تضع حدا لسياسيات الحكومة التركية التي تسئ للمصالح التركية في ليبيا والمنطقة العربية بأكملها.

وأكدت اللجنة في ختام خطابها بأن موقفها ليس موجه للشعب التركي الصديق بل لوضع حد لسياسات الحكومة التركية وتدخلاتها، وتشدد اللجنة باسم مجلس النواب بأن سيادة ليبيا وأمن شعبها خط أحمر لن نتهاون في الدفاع عنه.

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