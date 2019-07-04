مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان يدين استهداف مركز إيواء المهاجرين

أخفق مجلس الأمن الدولي، في جلسته الطارئة التي عقدها مساء أمس، في إصدار قرار يدين استهداف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، بعد رفض الولايات المتحدة صدور هذا القرار.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر دبلوماسية، فقد قدمت بريطانيا مشروع بيان يدين استهداف مركز تاجوراء، ويدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى طاولة الحوار، لكن دبلوماسيين أميركيين أكدوا أن المحادثات انتهت من دون الحصول على موافقة بلادهم.

من جانبه صرح سفير البيرو لدى الأمم المتحدة، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، بأن النقاشات حول البيان لاتزال مستمرة.

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